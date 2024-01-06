إصابة دقيقة...الإعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو استهداف قاعدة "ميرون"

فلسطين اليوم

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان ، مقطعاً مصوراً يظهر استهداف المقاومة لقاعدة "ميرون" الإسرائيلية عند الساعة 8:10 من صباح اليوم السبت.

ويظهر التسجيل إصابة مواقع مختلفة في القاعدة، إصابات دقيقة.

وكانت المقاومة قد أعلنت اليوم في بيان لها، استهدافها قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.

وجاء هذا الاستهداف "كردٍ أولي"، وفق حزب الله، على اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي في حركة حماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر يوم الثلاثاء 2يناير/كانون الثاني.