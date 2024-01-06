استنزاف العدو...جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وإصابة جندي خلال المعارك في غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل ضابط في الجيش وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الاحتلال سمح بنشر خبر مقتل المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي (31 عاما) من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء ناحال في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 176 قتيلاً، و510 منذ 7 أكتوبر.

وبحسب مصادر عبرية، فإن الضابط الأخير القتيل بجيش الاحتلال خلال معارك شمال غزة هو صهر منسق أعمال حكومة الاحتلال السابق بالضفة "يوئاف مردخاي".