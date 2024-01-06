يوم ساخن على جبهة لبنان: المقاومة تستهدف موقعاً وتجمعاً لجنود الاحتلال.. وتزفّ 6 شهداء

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم"، شمالي فلسطين المحتلة، وأصابوه بصورة مباشرة.

واستهدفت المقاومة، بالأسلحة الصاروخية، موقع بياض بيلدا، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كذلك، زفّت المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، 5 شهداء في طريق القدس، هم: مصطفى حسن سعد، من مدينة بنت جبيل الجنوبية؛ خضر علي مهنّا، من بلدة كفركلا الجنوبية، مصطفى محمود جابر، من بلدة محيبيب الجنوبية؛ عباس حسين رمّال، من بلدة العديسة الجنوبية؛ عبد الله حسن الأسمر، من بلدة العديسة الجنوبية، وحسن عبد جعفر

من جهته، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "دوفيف" و"شتولا".