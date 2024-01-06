بري خلال لقائه بوريل: تطبيق "1701" يبدأ بوقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان

فلسطين اليوم

شدّد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، في لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّتطبيق القرار "1701"، يبدأ بوقف "إسرائيل" عدوانها، وانسحابها من كامل تراب لبنان.

بدروه أعرب بوريل، خلال لقائه برّي، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، و"حرصه على عدم توسّعها باتجاه لبنان".

خلال اللقاء جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة في لبنان والمنطقة، بـ"مشاركة دول "الإتحاد الأوروبي" في عدادقوّات "اليونيفيل"، ودورها على مدى عقود كشاهدة على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللّبناني وأهله، كما تفعل اليوم".

وعلى المستوى السّياسي الدّاخلي، شدّد برّي على "أهميّة إنجاز الاستحقاق الرّئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانيّة الّتي تشنّهاإسرائيل"، معلنًا "أنّه على استعداد دائم للتّعاون مع جهود اللّجنة الخماسيّة، لإنجاز هذا الاستحقاق".

من جهته، أبدى بوريل قلقه الكبير من "استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسّعها باتجاه لبنان"، معربًا عن تخوفّه منالتّصعيد الإسرائيلي. وأكّد "وجوب أن تكون الأولويّة هي لوقف الحرب على قطاع غزة، لأنّ ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان، وحينهايسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".

مع الإشارة إلى أنّ اللّقاء بين برّي وبوريل استمرّ على مدى ساعة وعشر دقائق، وحضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال.

على صعيد آخر، التقى برّي مدير عام قوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان، على رأس وفد من كبار الضباط وقادة الوحدات في قوىالأمن الداخلي، وذلك للتّهنئة بحلول العام الجديد والأعياد المجيدة.