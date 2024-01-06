صنعاء: نحمّل واشنطن سعيها لعسكرة البحر الأحمر.. وحريصون على أمن الملاحة في المنطقة

فلسطين اليوم

رفض مجلس النواب بصنعاء، ما ورد في بيان التحالف الأميركي من "مغالطات وافتراءات منافية للحقيقة" حول ما جرى في البحر الأحمر.

واستنكر المجلس اليمني، في بيان له صدر اليوم السبت، استمرار "سياسة المعايير المزدوجة، والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي والإنسانيخدمة للكيان الصهيوني".

كما أكد حرص اليمن على أمن الملاحة في المنطقة، "باستثناء السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزّة".

كذلك، جدّد مجلس النواب بصنعاء، التأكيد على حق اليمن وقواته المسلّحة، في حماية السيادة اليمنية والقيام بواجبها في الدفاع عن الشعبالفلسطيني.

وحمّل دول التحالف الأميركي مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر.

وفي الشهر الفائت، أعلنت الولايات المتحدة، تشكيل تحالف دولي للتصدي لعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر تحت مسمى"المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات" يضم عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية، فرض حصار جزئي على "إسرائيل"، من خلال منع مرور السفن الإسرائيلية أو السفن التجارية التي تريدالتوجّه إلى موانئ الاحتلال، في إطار فرض ضغوطٍ على الاحتلال لوقف عداونه المستمر على قطاع غزّة منذ أكثر من 90 يوماً.