30 جهة كويتية تطالب الحكومة بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

طالبت 30 جهة في الكويت، من بينها تيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وقوى طلابية، اليوم السبت، وزارة الخارجية الكويتية، بالانضمام للدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وتعقد محكمة العدل الدولية، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وعبّرت القوى الكويتية في بيان مشترك، عن استغرابها "صمت" المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، مضيفة أن جيش الاحتلال "لم يتوانَ عن الاعتداء على كل ما هو محرّم دولياً، فطاول الاعتداء الطواقم الطبية والأطفال والنساء والمدنيين والصحافيين وكبار السن، أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية".

وتابع البيان: "ومما يزيد من استغرابنا هو صمت الدول العربية والإسلامية. هذا الصمت قد يرتقي أحياناً إلى المساهمة في الحصار ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة".

وقالت القوى المُوقّعة على البيان "إزاء هذا الصمت المطبق يجب ألا تقف حكومة دولة الكويت موقف العاجز، بل أن تتحرك بعلاقاتها وقدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان ومحاسبة هذا الكيان الغاصب".