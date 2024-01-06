الحرس الثوري يعلن ضم سفينة “أبو مهدي المهندس” إلى أسطوله البحري

فلسطين اليوم

أعلن الحرس الثوري الإيراني ضم سفينة "أبو مهدي المهندس" إلى أسطوله البحري إلى جانب مئة زورق سريع باستخدامات متنوعة.

وشمل إلحاق التجهيزات العسكرية للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، زوارق سريعة من طرازي طارق وذو الفقار مجهزة بصواريخ طوربيد ومضادات جوية وخمس غواصات من طراز عاشوراء.

وتزامن مع هذا الحدث إجراء أول مناورات بحرية بين القوات الإيرانية والعراقية على الحدود المشتركة للبلدين، حيث شدد قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، على ضرورة رفع الجهوزية والقدرات الدفاعية في البلاد للدفاع عن مصالحها الحيوية، مشيرا إلى أن حربا مركبة تواجهها طهران تشمل الجوانب الإقتصادية والثقافية والسياسية والأمنية.