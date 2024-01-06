تشييع الشهيد الصحفي أكرم الشافعي

فلسطين اليوم

استشهد الصحفي أكرم الشافعي، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أواخر أكتوبر الماضي في مدينة غزة أنثاء محاولته الوصول إلي منزله لتفقده.

وودعت عائلة الشافعي وعدد من الصحفيين زميلهم في المستشفى الأوروبي شرق خانيونس، وسط حالة من الحزن الشديد.

وأصيب الصحفي بجروح خطرة في البطن أدت لتلف في عديد وظائف الجسم، وتدهورت حالته الصحية أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، حيث مكث أكثر من أسبوعين دون علاج أو رعاية طبية، قبل نقله إلى المستشفى الأوروبي، ليرتقي شهيدا وهو بانتظار الموافقة على سفره للعلاج بالخارج.