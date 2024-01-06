القسام يجهزون على قوة راجلة من الجنود ويشتبكون معهم شرق خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أن مجاهديها أبلغوا عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع.

كما أبلغ مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال عن الإجهاز على أحد جنود الاحتلال بعد وضع فوهة البندقية في ظهره وقتله خلال دخوله لأحد المنازل لتفقده والاشتباك مع بقية أفراد القوة بالأسلحة والقنابل اليدوية.

وأفاد القسام بأن المجاهدين فجروا دبابة ميركافاه بعبوة "شواظ"واستهدفوا دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105".