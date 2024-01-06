الصحة بغزة: 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و 256 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 92 ارتفعت إلى 22.722 شهيد و 58.166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة بأنها تمكنت من إعادة تشغيل عدد من غرف العمليات في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.