الصحة بغزة: 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة الـ 24 ساعة الماضية

الساعة 12:58 م|06 يناير 2024

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و 256 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 92 ارتفعت إلى 22.722 شهيد و 58.166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أفادت وزارة الصحة بأنها تمكنت من إعادة تشغيل عدد من غرف العمليات في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.