خمس دول تبدأ عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

فلسطين اليوم

بدأت الجزائر، وغيانا، وكوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، مسؤولياتها كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وبدأت فترة ولاية تلك الدول رسميا يوم الاثنين، وتستمر لعامين، غير أن يوم الثلاثاء يمثل أول يوم عمل للمجلس لعام 2024 بعد عطلة عيد الميلاد، ورأس السنة الجديدة.

وأقيمت مراسم رفع أعلام الدول الخمس التي بدأت عضويتها في المجلس إيذانًا ببدء مسؤولياتها.

ويحل الأعضاء الخمسة الجدد محل "ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات العربية المتحدة" للفترة 2024-2025.

وقد رحب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير بالأعضاء الجدد في مجلس الأمن.