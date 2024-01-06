إصابات واعتقالات بينهم سيدتان خلال اقتحام الاحتلال مناطق في طولكرم

فلسطين اليوم

أصيب شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان من ضاحية شويكة شمالا.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بالرصاص في أطرافه السفلية، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأضافت المصادر بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشر قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وداهمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية وسط البلدة، بعد تفجير بوابته وتفتيشه وتخريب محتوياته، واعتقلت صاحبه المواطن فادي شوكت عمير، كما داهمت مبنى روضة بلعا، وفتشتها.

وفي السياق، أصيب ثلاثة مواطنين في مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتم نقل الإصابات الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إحداها بالكتف وإصابتين بالأرجل، ووصفت حالات جميع المصابين بالمستقرة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدتين، خلال اقتحامها ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت تهاني أحمد حسن نايفة زوجة الأسير محمد نايفة، المحكوم بالسجن المؤبد، وزوجة ابنها الأسير المحرر ربيع نايفة شهد محمد اعمر، عقب مداهمة منزليهما في الضاحية.