الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص ويعتقل 18 آخرين في قطنة

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وأُعتقل 18 آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت 18 مواطنا، وهم: حسام محمد طه، ومحمد حسن الدبيك، وجهاد صفية حوشية، واياد عدنان الفقيه، وزكريا أحمد القسيس، ويحيى أحمد القسيس، وبلال مصطفى جبر شماسنة، وأحمد مصطفى جبر شماسنة، وزياد باجس شماسنة، ومصطفى جبر شماسنة، ومأمون علي اسماعيل الفقيه، ومؤمن علي اسماعيل الفقيه، ومعين علي اسماعيل الفقيه، ومسلم وعلي اسماعيل الفقيه، وحمزة ناصر حوشية، ومحمود محمد الصوص طه، ومحمد علي جميل حوشيه.