في اليوم الـ92 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ92.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وقصف طيران الاحتلال مدينة خان يونس، لا سيما في منطقة أصداء غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وتشهد مخيمات المغازي، والبريج، والنصيرات، سلسلة من القصف المدفعي العنيف، فيما اعتلى قناصة الاحتلال بعض العمارات المرتفعة، وأطلقت الرصاص صوب أي مواطن يحاول التحرك، أو النزوح لمنطقة أخرى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.