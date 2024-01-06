المقاومة في لبنان تستهدف موقع المطلة وتجمعاً لمشاة الجنود

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانيين منفصلين صباح اليوم السبت أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح يوم السبت 6-1-2024 موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة 09:55 استهدف المجاهدون تجمعًا لمشاة ‏جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏

‏كما أكدت المقاومة الإسلامية في بيانيها أن ذلك جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، إسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.