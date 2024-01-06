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المقاومة في لبنان تستهدف موقع المطلة وتجمعاً لمشاة الجنود
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانيين منفصلين صباح اليوم السبت أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 09:40 من صباح يوم السبت 6-1-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة 09:55 استهدف المجاهدون تجمعًا لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
كما أكدت المقاومة الإسلامية في بيانيها أن ذلك جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، إسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.