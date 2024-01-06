قوات الاحتلال تنسحب من قلقيلية وتنفذ مداهمات في عدة مناطق بالضفة

فلسطين اليوم

انسحبت صباح اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة قلقيلية بعد عملية عسكرية استمرت قرابة ثلاث ساعات متواصلة نفذت خلالها حملة مداهمات واعتقالات.

حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي القرعان في المدينة، كما حاصرت أحد المنازل وطالبت عبر مكبرات الصوت من أحد السكان بالخروج وتسليم نفسه قبل أن تنسحب من المكان.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقد أصيب الشاب أسيد فخري جيتاوي من بلدة بلعا شرق طولكرم بعد أن أطلق جنود جيش الاحتلال النار عليه خلال اقتحام المدينة فجر اليوم.

أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية فيها في ساعات الفجر الأولى منفذة حملة مداهمات.

هذا وقد اقتحم الاحتلال أيضاً بلدة بيت أمر شمال الخليل وقامت بإطلاق قنابل الغاز تجاه الأهالي.