شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على خانيونس والمحافظة الوسطى

فلسطين اليوم

وصل 15 شهيداً وعشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ ساعات فجر اليوم، وهي حصيلة عدة غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال على منازل المواطنين في المحافظة الوسطى.

وفي دير البلح، ارتقى أربعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو عيسى مقابل مستشفى يافا، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة خطاب بمنطقة الحكر.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قوش، ليرتفع بعد هذه الاستهدافات العدد إلى نحو 35 شهيداً وأكثر من 60 إصابة معظمهم من النساء والأطفال منذ صباح الجمعة كما أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى.

وعلى صعيد القصف المدفعي فقد واصلت الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية وسط القطاع، إطلاق قذائفها اتجاه منازل المواطنين لاسيما في الزوايدة والنصيرات، إضافة إلى استمرار عمليات القنص المباشرة التي تستهدف سكان هذه المناطق.

أما في خانيونس جنوب قطاع غزة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 18 شهيدًا جراء استهداف منزل يعود لعائلة البيوك في حي المنارة شرق المدينة.