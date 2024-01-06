الاحتلال يستولي على مركبة ومعدات مطبعة في نابلس

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، على مركبة، ومعدات مطبعة في بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت في محتوياته، واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة تعود لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات البلدة القديمة في نابلس، واعتلت أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.