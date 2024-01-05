اليوم الـ91 من الحرب على غزة...المقاومة أكثر شراسة

فلسطين اليوم

يزداد المشهد الميداني في قطاع غزة، تعقيداً أمام الجيش الإسرائيلي، الذي باتت قواته عرضة لهجمات يومية من المقاومة، التي لا تكاد تتوقّف حتى في الأحياء التي اعتبر العدو أنه تمكّن من إحباط أي إمكانية للمقاومة فيها، عبر تصفية المقاومين، وتدمير بناهم التحتية، وخصوصاً في أقصى شمالي القطاع، إذ عاد هؤلاء، مثلاً، لتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية قرب أبراج الندى، بين بيت حانون وبيت لاهيا، وتصوير العملية وتوثيقها. كذلك، تستمرّ العمليات في مختلف المحاور، على نحو لم تَعد معه من أهمية لخريطة السيطرة الميدانية وألوانها ونطاقاتها، فيما تُظهر المشاهد التي وزّعتها سرايا القدس والقسام، تطوّر تكتيكات عمل المقاومة، والتي باتت أكثر دقّة ونوعية، وأسرع وتيرة، وأفضل توثيقاً. وهو ما يؤكّد أنه كلما طالت المعركة، تعرّض العدو لضربات أقسى وأكثر احترافية من قبل المقاومين، الذين باتوا يراكمون معرفة وخبرة ميدانيتين يومياً، سيكون لهما بالغ التأثير في أدائهم. وفي حين أظهرت الصور الجوية تموضع الدبابات الإسرائيلية في منطقة خانيونس في جنوب غزة، وعدم تحرّكها إلا قليلاً، أعلن جيش الاحتلال تعزيز محاور العمليات هناك بلواء كامل، إضافة إلى لواء لمنطقة الشمال. كما تُظهر المعطيات الميدانية نية الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية واسعة في وسط القطاع، وتحديداً في اتجاه المخيمات هناك.