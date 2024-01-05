القوات المسلحة اليمنية: أي تحالف أميركي لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية

فلسطين اليوم

حذرت القوات المسلحة اليمنية من أن أي تحالف أميركي في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية، في حين قالت واشنطن إنها لن تقبل تعرض أي من سفنها لهجمات من البحرية اليمنية، وذلك تزامنا مع تحويل شركة "ميرسك" الدانماركية للشحن عبور سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال عبدالله بن عامر نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات الحوثيين، في حسابه على منصة "إكس"، إن "شركة ميرسك قررت تحويل كل سفنها نحو الرجاء الصالح بسبب ارتفاع المخاطر الأمنية في البحر الأحمر كما تقول".

وأضاف أن "المخاطر تقتصر على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أنه بعد "التهديدات الأميركية البريطانية لليمن فإن المخاطر تزداد لتهدد حركة التجارة العالمية برمتها".