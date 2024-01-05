البخيتي: اليمن يلعب دوراً إقليمياً وعالمياً بفعل السياسات الأميركية الخاطئة

فلسطين اليوم

اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن محمد البخيتي، أن اليمن، بات يلعب دوراً إقليمياً وعالمياً بفعل السياسات الأميركية الخاطئة.

وأضاف في لقاء صحفي، أنّه "علينا أن ندرك أننا كسبنا الجولة الأولى في "الحرب الأخلاقية ضد أميركا وحلفائها، وأنّ أميركا ستخسر عسكرياً أيضاً لأنها تواجه إرادة شعوبط، متسائلاً كيف يمكن لمن فشل في كسر مقاومة غزة "أن يواجه دول محور المقاومة"؟

كذلك، أكّد أنّ اليمن سيستمر في عملياته العسكرية، لنصرة إخوانه في فلسطين "مهما عملت أميركا"، وأنّ استمرارها في خيار المواجهة "سيكلفها أخلاقياً وعسكرياً وسيؤدي إلى إنهاء هيمنتها في المنطقة".

وأشاد البخيتي بما يقوم به حزب الله في لبنان، والمقاومة العراقية، مؤكداً على "ضرورة الاستمرار بفاعلية في هذا الطريق".

أما "إسرائيل"، وفق البخيتي، لا تريد الاعتراف "باستحالة استعادتها قوة الردع كما كان عليه الوضع في الماضي"، حين كان الكيان الإسرائيلي يستفرد بكل طرف، أما اليوم وبعد عملية طوفان الأقصى، "فقد كُسِرت الحواجز، لتتدخل للمرة الأولى قوى عربية مختلفة لمصلحة الفلسطينيين".