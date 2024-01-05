استطلاع: صورة نتنياهو هي الأكثر سلبية بين الأميركيين.. وانقسام حاد بشأن الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الأميركية، أنّ الأميركيين منقسمون بشأن التدخل الأميركي في الشرق الأوسط، وأنّ صورة نتنياهو في الولايات المتحدة هي الأكثر سلبية حتى الآن.

وفي التفاصيل، فإنّ 41% من المشاركين في الاستطلاع، يرون أنّ الولايات المتحدة تقوم بالقدر المطلوب بما يتعلق في العدوان الإسرائيلي على غزّة، و39% يعتبرون أنه غير كاف، و19% أكثر من اللازم.

وذكرت نتائج الاستطلاع، أنّ 40% من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، يعتبرون أنّ الولايات المتحدة "لا تفعل ما يكفي لحل الصراع"، لكن الديمقراطيين (48%) أكثر احتمالاً من الجمهوريين (33%) للقول، بأن التدخل الأميركي أمر صحيح.

كذلك، يقول ما يقرب من 4 من كل 10 بالغين أميركيين (38%)، إنّ "إسرائيل تتلقى القدر المناسب من الدعم، بينما يعتقد 36% أنها تحصل على الكثير من الدعم، و24% أقل من اللازم".

وتنقسم آراء الأميركيين بشأن الدعم الأميركي للفلسطينيين، إذ يعتبر 33% أنّ الدعم قليل جداً، و33% يعتقدون أنّ الولايات المتحدة تقدم القدر المناسب من الدعم، و31% يعتقدون أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الدعم".

أيضاً، سأل الاستطلاع عن نظرة الأميركيين برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجاء في النتائج أنّ 55% من الجمهوريين لديهم نظرة إيجابية نحوه، مقارنة بـ 14% من الديمقراطيين و30% من المستقلين، والباقي لديهم نظرة سلبية نحوه.