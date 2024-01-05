المقاومة لأهالي الأسرى: نتنياهو لا يأبه لأبنائكم ويريد أن تذوقوا ما ذاقه بموت أخيه

فلسطين اليوم

بثت المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو تضمن رسالة تحذير موجهة إلى أهالي جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة من أن رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو لا يأبه لحياة ذويهم الأسرى.

وبدأت الرسالة بعبارة "إلى عائلات الجنود الأسرى، احذروا"، مصحوبة بمشاهد من مظاهراتها التي تطالب بالإفراج عن ذويها، ثم تلا ذلك كتابة عبارة "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى"، مع استمرار عرض صور فعاليات أهالي الأسرى.

وتابعت كتائب القسام موضحة بعبارة لاحقة كتب فيها "لأن أخاه يوناتان قتل في محاولة لتحرير الأسرى يقول لكم بشكل واضح: ذوقوا ما ذقت بموت أخي"، وجاءت العبارة مصحوبة بصورة يوناتان شقيق بنيامين قبل مقتله، وصورة تجمعهما وهما طفلان.

وتضمّن المقطع صورة لمحتجز ومحتجزة قتلا خلال محاولات جيش الاحتلال تحرير الأسرى، ثم ختم المقطع بصورة لنتنياهو ومعها عبارة "لا تثقوا به".

ويوناتان من مواليد عام 1946، وكان أحد الضباط الكبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل عام 1976 على يد المقاومة الفلسطينية أثناء عملية لإطلاق سراح رهائن طائرة مخطوفة في عنتيبي بأوغندا، وترك هذا الأمر أثرا سيئا لدى العائلة.