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بصواريخ البركان.. المقاومة تستهدف "بركة ريشا" وتجمعاً للجنود في محيط الضهيرة
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الجمعة، استهداف موقع "بركة ريشا"، مرتين متتاليتين بصواريخ بركان، وبالقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرة.
كما أعلنت المقاومة عصر اليوم، استهدافها تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة استهدفت، أمس، موقع المنارة، وتجمّعين لجنود الاحتلال في المطلّة، وفي محيط موقع المرج، بالإضافة إلى التجهيزات التجسّسيّة في موقع "مسكاف عام".