بصواريخ البركان.. المقاومة تستهدف "بركة ‏ريشا" وتجمعاً للجنود في محيط الضهيرة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الجمعة، استهداف موقع "بركة ‏ريشا"، مرتين متتاليتين بصواريخ بركان، وبالقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرة.

كما أعلنت المقاومة عصر اليوم، استهدافها ‏تموضعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان، مؤكدةً إصابته ‏إصابة مباشرة.‏

وكانت المقاومة استهدفت، أمس، موقع المنارة، وتجمّعين لجنود الاحتلال في المطلّة، وفي محيط موقع المرج، بالإضافة إلى التجهيزات التجسّسيّة في موقع "مسكاف عام".