إعلام إسرائيلي: الرد على اغتيال العاروري حتمي.. وسيكون خارج خطوط المعركة السائدة

فلسطين اليوم

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والذي ألقاه اليوم الجمعة، حيث تطرّق إلى الأوضاع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية خصوصاً، والمنطقة عموماً.

ولدى تناوله كلمة السيد نصر الله، قال ألون بن دافيد، مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، إنّ تقديرات "الجيش" الإسرائيلي تشير إلى أنه سيكون هناك رد من حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري، "لكن الرد سيكون خارج خطوط المعركة السائدة حتى الآن".

من جهته، أشار معلّق الشؤون العربية في قناة "كان"، أليؤور ليفي، إلى أنّ الأمين العام لحزب الله أعاد الحديث عن اغتيال الشهيد العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال "بصورة قاطعة، إنّ الرد في الطريق، والقرار اتُخذ".

لكن ما لم يقله السيد نصر الله هو "متى الرد، أين الرد، والأهم، شكل الرد"، كما أشار ليفي، الذي تساءل عما إذا "سيجر ردّ حزب الله الصراع إلى حرب، أو هل سيكون الرد تحت الخط الأحمر"، لكنه رأى أنّ الرد سيتخلّله "أكثر من إطلاق صواريخ ضد الدروع نحو مستوطنات خط المواجهة، إذ نشهد هذا الأمر مرات عديدة في اليوم".

وبحسب قناة "كان"، فإنّ الرد الحتمي لحزب الله "وفق تلميحات نصر الله، لن يكون بمستوى يجرّ حزب الله إلى حرب".