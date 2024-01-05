جمهورية "الكونغو الديمقراطية" تنفي محادثات مع "إسرائيل" حول قبول لاجئين فلسطينيين من غزة

فلسطين اليوم

نفت جمهورية الكونغو الديمقراطية ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، تتعلق بمباحثات بين الجانبين بشأن قبول كينشاسا لاجئينفلسطينيين من غزة.

وذكر المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، على مواقع التواصل، أنه لا توجد أي مباحثات أو نقاشات أو مبادرات تتعلقبما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن "قبول الكونغو لاجئين فلسطينيين على أراضيها".

وكان موقع "تايم أوف إسرائيل" الإخباري ادعى، في خبر نشره بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنّ مسؤولين إسرائيليين يجرونمحادثات سرية مع الكونغو الديمقراطية وتشاد ورواندا لاستقبال فلسطينيين من غزة، ضمن خطتها للتهجير "الطوعي" لسكان القطاع.

وأضاف الموقع: "تقدم إسرائيل للدول حزمة مساعدات يحصل بموجبها أي فلسطيني يقرر الهجرة إلى هناك على منحة مالية سخية، إلىجانب مساعدات واسعة للبلد المستقبل، تشمل مساعدات عسكرية".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الفلسطينية إنّ "التهجير الطوعي" لسكان غزة يستدعي "موقفاً دولياً لوقف هذه الجريمة والحرب"، فيماوصفت حركة حماس دعوات التهجير بأنها "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل لمواجهتها".



إعلام إسرائيلي: مباحثات مع تشاد ورواندا بشأن "هجرة طوعية" من غزة



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تحدث موقع إخباري إسرائيلي عن إجراء تل أبيب محادثات مع تشاد ورواندا لاستقبال فلسطينيين من غزة،ضمن خطتها للتهجير "الطوعي" لسكان القطاع.

وقال موقع "زمان إسرائيل" الإخباري (خاص) إنّ "مسؤولي الموساد (جهاز الاستخبارات) ووزارة الخارجية يتفاوضون مع رواندا وتشادلاستيعاب الفلسطينيين الذين يختارون الهجرة من غزة".

وأضاف: "تقدم إسرائيل للدول حزمة مساعدات يحصل بموجبها أي فلسطيني يقرر الهجرة إلى هناك على منحة مالية سخية، إلى جانبمساعدات واسعة للبلد المستقبل، تشمل مساعدات عسكرية".

ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع (لم يسمه) أن "البلدين (تشاد ورواندا) أعربا عن موافقتهما الأساسية على مواصلةالمناقشة، على عكس دول أخرى (لم يسمها) رفضت الفكرة من حيث المبدأ، ولم يتم الاتصال بها مرة أخرى"، من دون ذكر مزيد منالتفاصيل.

وأضاف المصدر أن "العمل معقد جداً، ويجب أن نكون حذرين للغاية من ردود الفعل في العالم، والخوف أيضا من أن يتم تفسيرها على أنهاترحيل وليست هجرة طوعية، ولهذا السبب نعمل بمشورة قانونية وثيقة".

وتابع: "صاغت إسرائيل آلية للمفاوضات مع البلدين، تتمثل في تقديم منحة مالية سخية لأي فلسطيني يرغب في الهجرة من غزة، إلى جانبمساعدة واسعة للبلد المستقبل، بما في ذلك مساعدات عسكرية".

وأشار الموقع إلى أنّ "إسرائيل قدمت هذا العرض أيضاً إلى الكونغو الديمقراطية، لكنهما مترددة في قبول العرض".

وأضاف أنّ "رواندا وتشاد أكثر انفتاحاً على الفكرة"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على علم بهذه التحركات ولا يوقفها".



ولفت الموقع إلى أن "مصدراً دبلوماسياً قال للصحافيين، الأربعاء الماضي، إن إسرائيل لا تتفاوض مع أي دولة بشأن الهجرة الطوعية".

ولكنه استدرك قائلاً: "من المعقول افتراض أن تلك الأنباء صدرت من أجل تهدئة الرد الدولي القاسي، خاصة قبل جلسة استماع متوقعة فيمحكمة العدل الدولية بشأن شكوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة".



وكان وزراء إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكمداني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة إلى تشجيع الهجرة "الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أميركية ودوليةوعربية.