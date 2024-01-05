"عشائر غزة": كلنا مع المقاومة ونرفض مشاريع الاحتلال حول إدارة غزة

فلسطين اليوم

أكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، التفاف الشعب الفلسطيني خلف المقاومة، ورفضه لمشاريع الاحتلال حول إدارة قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الأمر شأن فلسطيني داخلي.

وقال التجمع في بيان، اليوم الجمعة: "إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تابعت حديث بعض قادة الاحتلال حول تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة وهو كلام مثير للسخرية لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال وأذنابه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا".

وشدد بيان التجمع، على أن "القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأكدت قبائل وعشائر القطاع في بيانها، على رفض "كل مشاريع الاحتلال الصهيوني حول إدارة غزة لأن إدارة غزة شأن فلسطيني يتم مناقشته على طاولة الكل الوطني"، مضيفة: "ندعو جماهير شعبنا الصامد المرابط ووجهاء ومخاتير وأعيان غزة للاستمرار بحماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية".

وأضاف بيان التجمع: "نوجّه التحية الثورية لمقاومتنا الأبية ونعلن دعمنا الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينية التي قادت معركة طوفان الأقصى بكل براعة واقتدار وصنعت تحولًا استراتيجيًا على مستوى القضية الفلسطينية؛ بل على مستوى العالم بأسره".

كما وجه التحية للشعب الفلسطيني، وترحم على شهدائه، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا البيان "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على امتداد الأمة للتحرك الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة وإنقاذها من الكوارث الإنسانية".

كما دعا القبائل والعشائر والعائلات في كل العواصم والمدن للانتفاض والنفير العام في وجه الاحتلال الصهيوني ومصالحه وسفاراته وداعميه لوقف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإفشال مشاريع تهجير شعبنا عن أرضه.

وختم بالقول: "نؤكد لكل الذين يراهنون على تهجير شعبنا بأننا لن نغادر هذه الأرض مهما بلغت التضحيات وإن كل ثمن نقدمه لأجل فلسطين هو رخيص في سبيل هذه الأرض المقدسة، وندعو المقاومة لضرب الاحتلال بقوة في كل مكان حتى يرضخ لشروط شعبنا ويخرج من غزة ذليلًا صاغرًا يجر أذيال الهزيمة والخزي والعار".