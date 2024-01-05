رفح تعج بالنازحين.. الاحتلال يرتكب 15 مجزرة خلال ساعات في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 إضافة إلى 57910 مصابين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما كشفت الوزارة في بيان نشرته على "تليغرام" اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 162 شهيدًا و296 إصابة.

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

في السياق، وبعد أكثر من 90 يومًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن وحشية الحرب في القطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص على النزوح مرات عدة.

ويشير هذا الرقم إلى أن 90% من السكان في غزة اضطروا إلى النزوح عدة مرات وفق "الأونروا"