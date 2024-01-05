إعلام إسرائيلي: الصراع يتجدد في "الكابينت" بين أقطاب حكومة الحرب

فلسطين اليوم

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الجدل الذي عقب الاجتماع العاصف لـ"الكابينت" الليلة الماضية، حيث استمر التراشق بين أقطاب حكومة الحرب.

وفي السياق، علّق رئيس معسكر الدولة وعضو حكومة الحرب بيني غانتس، اليوم، عبر صحيفة "معاريف"، على انتقاد بعض الوزراء، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، قائلاً: "نحن في أصعب حرب في تاريخنا، والتي نخوضها على عدة جبهات، وعلينا أن نعمل ضدهم كقبضة واحدة. من الجيد أن رئيس الأركان، الذي عرف كيف يتحمل المسؤولية بعد 10/7، شكّل فريقاً لاستخلاص العبر العملانية لاستمرار القتال وهذا واجبه".

بدورها، ردت المتحدثة باسم حزب "الليكود"، ميري ريغيف، على انتقادات بيني غانتس، وشدّدت على أن من واجب "الكابينت" طرح الأسئلة وتلقي الإجابات.

وأضافت: "في أوقات الحرب، عندما يكون الناس متحدين، يُتوقع من غانتس أن يتصرف بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار لخرق تعهده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب".

وفي السياق، أشار موقع "بلومبرغ" في مقال له، يوم الثلاثاء، إلى أنه "ومع تغير مسار الحرب في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يغادر زعيم المعارضة بيني غانتس حكومة الطوارئ الحربية مع زملائه المقربين". واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة الدقات الأولى لساعة الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستطيح بنتنياهو.