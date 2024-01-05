الجهاد: تصريحات المبعوث الأميركي بخفض التصعيد ماهي إلا تضليل

فلسطين اليوم

في رده على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أعرب الشيخ علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي في حركةالجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استنكاره لمحاولات الإدارة الأمريكية التهرب من مسؤولياتها في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبهاجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قائلًا إنّ "الإدارة الأمريكية تواصل مسلسل كذبها المفضوح فيما يتعلق بالأحداث المشتعلة فيالمنطقة، في محاولةٍ يائسة للتهرب من مسؤولياتها عن جرائم الإبادة الجماعية، التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي المهزوم في قطاعغزة، وذلك بتوفير الغطاء والدعم العسكري والاستخباري والسياسي والاقتصادي لحكومة الاحتلال."

وأكد أبو شاهين أن الإدارة الأمريكية تقود العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تصريحات ليندركينغ حول خفض التصعيدتُعد تضليلاً واضحًا، وتهدف لتحقيق أهداف سياسية داخلية.

واعتبر الشيخ أبو شاهين أن تصريحات ليندركينغ حول زيادة المساعدات إلى غزة هي خداع مستمر للرأي العام العالمي، يهدف إلى كسبالوقت لاستكمال جيش الاحتلال عدوانه على القطاع.