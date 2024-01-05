سرايا القدس تستهدف مواقع العدو بالقذائف والمستوطنات بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف عدة مواقع لجيش الاحتلال في محاور التقدم بقطاع غزة وإيقاع إصابات مباشرة.

وقالت السرايا في بيان إنها قصفت صباح اليوم "ناحل عوز" و"عالوميم" "سديروت" و"نيرعام" ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وأضافت السرايا أن المقاومين دكّوا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة المحطة بخانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أفادت السرايا بأنها وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكنت من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.