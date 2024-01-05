شركة "ميرسك" للشحن تحوّل مسارها من البحر الأحمر باتجاه رأس الرجاء الصالح

فلسطين اليوم

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن، أنّ سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالحفي جنوب أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان لها أنّ "كل المعلومات المتوفرة تؤكد أن الخطر الأمني في البحر الأحمر، يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".

وكانت "ميرسك" أعلنت الثلاثاء أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب، إثر هجوم القوات المسلحة اليمينة على إحدى سفنه يومالأحد الماضي، بعد رفضها التجاوب مع التحذيرات التي وجّهت لها، لمنعها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيليّة، في إطار الحصار الذيتفرضه صنعاء على تلك الموانئ، دعماً للمقاومة الفلسطينية ودفاعاً عن المدنيين، الذين تستهدفهم الغارات الإسرائيلية في غزة.

وكانت العمليات اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب، تدرّجت مع اشتداد العدوان على فلسطين، من منع السفن المملوكة للشركاتالإسرائيلية من الإبحار بدايةً، وصولاً إلى منع أي سفينة من المرور، للرسوِّ في أحد الموانئ في فلسطين المحتلة.

وربطت قرار السماح بعودة الملاحة بوقف العدوان على قطاع غزة، وفتح معبر رفح، لإدخال المساعدات الطبية والغذائية.