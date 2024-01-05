السلطات التركية تحيل 34 مشتبها للقضاء بتهمة التجسس لصالح "الموساد"

فلسطين اليوم

أحالت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول 34 مشتبها إلى القضاء بتهمة التجسس الدولي لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد.

وأفادت وكالة الأناضول بأن مكتب تحقيقات الإرهاب والجريمة المنظمة انتهى من أخذ إفادات المشتبهين بهم على مدار الأيام الأربعة الماضية.

كما تمّت إحالة المشتبهين بهم إلى القصر العدلي بإسطنبول بعد إجراء الفحوصات الطبية، بحسب المصدر ذاته.

وحول تفاصيل العملية، قالت الأناضول إن نتيجة لتحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد رعايا أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

وأضافت الوكالة أن التوقيفات جاءت في خضم عملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها بهم.

وتبين للسلطات الأمنية التركية أنّ عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبهين بهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، وفقا للمصدر.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولايات إسطنبول وأنقرة وقوجة إلي وهاتاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.

وتم في العملية مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص، وذخائر ومعدات رقمية.