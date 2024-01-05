السيد نصر الله: أمامنا فرصة تاريخية لتحرير كل شبر من لبنان

فلسطين اليوم

جدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، تأكيده أنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي، نائب رئيس المكتب السياسيلحركة حماس الشهيد القائد صالح العاروري في بيروت، هو "خرق كبير وخطير".

وفي ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق، والمعاون التنفيذي للأمين العام لحزب الله، محمد حسن ياغي، شدّد السيد نصرالله على أنّ "قتل الشيخ صالح العاروري قطعاً لن يكون بلا ردّ أو عقاب"، مؤكداً أنّ الميدان هو الذي يملي الرد، "وهو آتٍ حتماً، ولا يمكنناالصمت حيال ذلك".

وأضاف أنّ حزب الله "لا يستطيع أن يسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة، والذي يعني أنّ لبنان سيصبح مكشوفاً".

"فرصة تاريخية لتحرير كل شبر من لبنان"

وفي معرض حديثه عن إنجازات الجبهة اللبنانية ضد الاحتلال في الجنوب وهدف فتحها، أكّد السيد نصر الله أنّنا "أمام فرصة تاريخية الآنللتحرير الكامل، لكلّ شبر من أرضنا، ولتثبيت معادلة تمنع العدو من اختراق سيادة بلدنا"، موضحاً أنّ "هذه الفرصة فتحتها الجبهةاللبنانية من جديد".

من جانبه، اعتبر صحيفة ""يسرائيل هيوم"، أنّ السيد ألمح إلى "حلٍ دبلوماسي للنقاط المتنازع عليه في الحدود"، في إشارةٍ إلى النقاطالـ13 المتنازع عليها على الحدود من "B1 " إلى منطقة جبل الروس، الذي يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي اسم "هار دوف".

كذلك، عرض السيد نصر الله، في هذا الإطار، إحصائية عن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، ضد مواقع ومستعمرات الاحتلالالإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، موعد دخول حزب الله في قتال مع الاحتلال في جنوب لبنان، على امتداد أكثر من 100 كلم.

وفي تفاصيل إحصائية المرحلة الأولى من المعركة، نفّذت المقاومة الإسلامية، "ما يزيد على 670 عملية خلال 3 أشهر، حيث جرى استهداف48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة"، بحسب السيد نصر الله.

كما نفّذت المقاومة الإسلامية 494 استهدافاً، من بينها 50 نقطة حدودية استُهدفت أكثر من مرة، وأيضاً جرى استهداف التجهيزات الفنيةوالاستخبارية في كلّ المواقع المعادية، "والتي تُقدّر بمئات ملايين الدولارات".

وأوضح السيد نصر الله أنّ حزب الله كان "يستهدف أهدافاً عسكرية وضباطاً وجنوداً، وإذا ضرب بيوتاً، فهو رداً على استهداف المدنيينجنوبي لبنان".

أمّا في المرحلة الثانية، "هرب جنود العدو إلى المستعمرات الخالية من السكان، وإلى محيط المواقع، خوفاً من فصائل المقاومة وهجومها علىبعض المواقع"، وفق ما أفاد به السيد نصر الله.

وأكّد في هذا السياق، بأنّ حزب الله يحصل على معلومات جيّدة ودقيقة وصور وأفلام بخصوص تموضعات وتجمّعات الاحتلال، وفق السيدنصرالله، وقد استطاع حزب الله "تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات التابعة للعدو، ما جعل الضباط والجنود مختبئون اليوم".

لكن الاحتلال، "يمارس تكتّماً إعلامياً شديداً إزاء قتلاه وجرحاه"، مشيراً إلى أنّ "الخبراء الإسرائيليون يقولون إنّ عدد القتلى الحقيقي هوثلاثة أضعاف ما يعلنه جيش الاحتلال".

ولفت، السيد في هذا الإطار، إلى إحصاء صادر عن وزارة الصحة في كيان الاحتلال، الذي يفيد بأنّ هناك نحو 2000 إصابة في جبهةالشمال حتى الآن، الأمر الذي دفع أحد وزراء الحرب الإسرائيليين، "إلى وصف ما يجري عند الحدود الجنوبية بأنه إذلال لإسرائيل".

وبيّن السيد نصر الله، بناءً على هذه المعطيات، أنّ "التهجير والتشريد الحاصل، سيُشكّل ضغطاً سياسياً وأمنياً على حكومة العدو".

هدف فتح جبهات محور المقاومة ضد الاحتلال

ورداً على السؤال المطروح في الآونة الأخيرة عن هدف فتح جبهة لبنان، ومحور المقاومة في سوريا والعراق واليمن، الحرب مع الاحتلالالإسرائيلي والأميركي، أجاب السيد نصر الله، بأنّ الهدف الأول من هذه الجبهات "هو الضغط على حكومة العدو واستنزافه وإيلامه منأجل وقف العدوان على غزة".

أمّا الهدف الثاني، للجبهة اللبنانية الجنوبية، فهو "تخفيف الضغط عن الوضع الميداني في غزة"، لافتاً إلى أنّ "العدو، عندما اضطر إلىسحب الفرق في الأعياد، جاء بفرق من غزة وليس من الجبهة الشمالية".

وتابع أنّه منذ عام 1948، و"اسرائيل" هي التي تُهاجم في جنوب لبنان، وتعتدي على الناس وعلى الجيش اللبناني وترتكب المجازر، ودائماًما كان أهل الجنوب يهجّرون، "لكنّ اليوم، المحتلّ الإسرائيلي هو الذي يُهجّر".

وتوجّه السيد نصر الله، إلى المُستعمرين والمُستوطنين الذي يصرخون كلّ يوم، ويخافون ويطالبون حكومتهم بالحزم العسكري مع لبنان، قائلاًإنّ ذلك "خيارٌ خاطئ لكم ولحكومتكم، فأوّل من سيدفع الثمن هو أنتم ومستوطنات الشمال".

كما ردّ على كلام نتنياهو بشأن ردع حزب الله، و"اختفاء خيمة حزب الله على الحدود اللبنانية"، قائلاً إنّ هذه "الخيمة صارت من الماضي،أمّا اليوم فنحن أمام معركة حقيقية تجري"، مضيفاً لنتنياهو: "جنودك مختبئون كالفئران".

وتوجّه السيد، في هذا السياق، إلى الصامدين في القرى الأمامية، وإلى البيئة التي تدفع الثمن المباشر للمعركة ببيوتها وأرزاقها، قائلاً إنّ"هذه البيئة هي بيئة صابرة مُحتسبة وصاحبة بصيرة، وتعلم ماذا تعني هذه المعركة".

وأضاف: "يا أهلنا في الجنوب، لو كان قُدّر للعدو أن يهزم المقاومة في غزة ويُهجّر أهلها، لكانت النوبة بعد غزة في جنوب لبنان، وتحديداً فيجنوبي الليطاني، وأنتم الذين كسرتم أطماعه".

العراق أمام فرصة للتخلّص من الاحتلال الأميركي

كذلك، تطرّق السيد نصر الله إلى العمليات العسكرية للمقاومة العراقية، مؤكّداً أنّ سببها الحقيقي "هو إسناد غزة"، فيما "الإدارة الأميركيةقلقة منها، في وقتٍ تواجه مأزقاً في أوكرانيا".

وأضاف أنّ "الولايات المتحدة أمام هزيمة استراتيجية كبرى في أوكرانيا، وهي لا تريد توسعة الحرب في المنطقة".

وبحسب السيد نصر الله، فإنّ "من بركات قيام المقاومة الإسلامية في العراق، في فتح جبهتها نصرةً لغزة، أنّ العراق أمام فرصة حقيقيةللتخلّص من المحتلّ الأميركي".

وبيّن أنّ اليوم، هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة العراقية ومجلس النواب والشعب العراقي، "ليُغادر المحتلّون والقتلة الذين سفكوا دماءالعراقيين والإيرانيين وشعوب المنطقة".

وأكّد أنّ العراق لا يحتاج الى الأميركيين لقتال داعش، "فهم الذي يرعونها اليوم في سوريا أيضاً"، مشيراً إلى أنّ "القاعدة عملت علىتسخيف كلّ ما قام به محور المقاومة إسناداً لغزة تغطيةً لتخاذلهم".

وتوجّه السيد نصر الله، في السياق، إلى العراق ومرجعيته والحشد الشعبي وحركة النجباء بالتعزية بالشهيد القائد في الحشد الشعبي أبوتقوى السعيدي، الذي ارتقى أمس، رفقة شهيد آخر، من جراء عدوان أميركي على مقر الحشد الشعبي في بغداد، بينما أُصيب 6 أشخاص.

اليمن أصبح جزءاً من المعادلة الدولية

كذلك، تحدّث السيد نصر الله عن جبهة اليمن، قائلاً إنّ "الأنظمة الساكتة والمتخاذلة، بُغتت بما فعله اليمنيون في البحر الأحمر".

وأضاف أنّه من البركات الوطنية، أنّ حكومة صنعاء "لم تعُد فئة داخلية، بل أصبحت جزءاً من المعادلة الدولية التي يقف العالم أمامها علىرجل ونص".

ووفق السيد نصر الله، فإنّ "رسالة اليمن اليوم هي رسالة للولايات المتحدة، مفادها أنّها لا تواجه حركة أنصار الله، بل عشرات الملايين منالشعب اليمني الذي كلّ تاريخه إلحاق الهزائم بالمعتدين".

ورأى السيد أنّ "اليمن يزداد عزًّا في العالميْن العربي والإسلامي، وفي عيون أصدقائه وأعدائه، من خلال اتخاذ موقفه من غزة".

كما شدّد في هذا الإطار، على أنّ "من يُقلّل من شأن أعمال محور المقاومة اليوم، هم الذين لم يقدّموا شيئاً منذ بدء العدوان على غزة".

"أبو سليم".. سند حزب الله على طول مسيرته

وفي معرض حديثه عن الفقيد محمد حسن ياغي "أبو سليم"، أوضح السيد نصر الله، أنّ ياغي كان "ثائراً وفاعلاً في منطقته ومحيطهابتداءً من بعلبك"، مشيراً إلى أنّ "ملهمه الأول كان سماحة السيد موسى الصدر".

وأضاف: "عملنا سوياً لأكثر من 40 سنة، وتقدّمنا معاً في تحمّل المسؤولية، إذ كان قدرُنا أن نكون ونعمل سوياً في بدايات حزب الله فيالبقاع، عندما تأسّست قيادة منطقة البقاع".

وأكّد السيد نصر الله أنّ الحاج أبو سليم، كان متمسكاً وسائراً في "مسير الإمام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي والسيد محمد باقرالصدر، الذي يوصل إلى قيادة الإمام الخميني التاريخية".

كما شدّد على أنّه كان "مُعاوناً ومُعيناً وسنداً ومُساعداً وحاضراً لأداء التكليف، في أيّ من المواقع على طول هذه المسيرة، بحيث إنّ بصيرتهأنتجت هذا الثبات".

وبيّن السيد نصر الله أيضاً أنّ "حضور أبو سليم كان كبيراً، فأغلب شبابه وعمره قضاهما في خدمة البقاع وأهله، الذين يستحقون كلّ هذاالوفاء منه".

وأيضاً، توجّه السيد نصر الله إلى عوائل شهداء المقاومة الإسلامية قائلاً: "لولا ظروفي الأمنية، ما أتمنّاه وأرجوه هو أن أقف إلى جانبكم وأنأقبّل أيديكم وجباهكم".

كما توجّه إلى المقاتلين، في الجبهة الجنوبية تحت ظروف صعبة، بالتحية والتقدير والتكريم والدعاء لهم بالثبات والنصر، وأن يسدّد اللهرميتهم، وأن يوفقّهم ليصنعوا بدمائهم وسهر الليالي وتعب الأيام، "هذا النصر للبنان وفلسطين وكلّ الأمة".