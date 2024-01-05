إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مادما جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي وجيه القط، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المواطنين في مسجد القرية أثناء صلاة العصر، وبيت عزاء بقاعة المجلس القروي، وأطلقت قنابل الغاز تجاههم وقنابل الصوت ما أدى لتحطم نوافذ القاعة.