قتيل في جريمة إطلاق نار في باقة الغربية داخل أراضي الـ٤٨

فلسطين اليوم

قُتل رجل، اليوم الجمعة، إثر إصابته في جريمة إطلاق في مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية الجريمة هو سميح أبو مخ (60 عاما)، مشيرةً إلى أنه أصيب بجروح حرجة جدا وأقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان.

وفي وقت سابق، عثر على جثة الشابة أسمهان قدورة من نحف (45 عاما) داخل مركبة بالقرب من مفترق كفر ياسيف في منطقة الجليل، وعليها آثار عنف، وسط اشتباه بأنها تعرّضت للاعتداء والقتل.

يُذكر أن العام الماضي، كان قد شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 إمرأة.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع منظمات الإجرام.