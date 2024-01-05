وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد "طرق مؤلمة أكثر من الموت" للفلسطينيين

فلسطين اليوم

قال مايسمى بوزير "التراث الإسرائيلي"عميحاي إلياهو إن على إسرائيل "إيجاد طرق مؤلمة أكثر من الموت" بالنسبة للفلسطينيين، وأضاف إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى ضمن إجراءات الانتقام منهم بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى

وكان إلياهو قد دعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قصف غزة بقنبلة نووية ، ومحوها من على وجه الأرض، ويأتي تصريحه الجديد وسط دعوات "إسرائيلية" إلى تهجير سكان قطاع غزة، وتوطينهم في دول أخرى.