استشهاد الصحفي أكرم الشافعي متأثراً بجراحه

فلسطين اليوم

استشهد، يوم الجمعة، الصحفي الزميل أكرم الشافعي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهرين، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (107) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان الصحفي أكرم الشافعي استشهد في قسم العناية المركزة في المستشفى الأوروبي بخانيونس نتيجة عدم توفر العلاج اللازم ، والنقص في الادوية، والمعدات الطبية، في مستشفيات قطاع غزة .