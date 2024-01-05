شهيد وإصابات في قصف "إسرائيلي" على خان يونس

فلسطين اليوم

استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرون البعض منهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في خان يونس،جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة، صاروخا واحدا على الأقل تجاه مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في محيط المستشفى الأوروبي فيخان يونس، ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحفي أكرم الشافعي، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها خلال حصار مجمع الشفاء الطبي،علما أنه كان يعالج في قسم العناية المركزة بالمستشفى الأوروبي.

وكثفت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح من استهدافها لمحيط عدد من المستشفيات منها: الأوروبي، والأمل التابع لجمعية الهلال الأحمرالفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، كما استهدفت قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد في خان يونس، فيما شنالطيران الحربي غارات على منازل وشقق سكنية لعائلات عرف من بينها مسلم والبرديني في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لإصابةعشرات المواطنين بجروح، فيما شهدت بلدة خزاعة شرق خان يونس قصفا عنيفا بمدفعية الاحتلال.

وتمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني والمواطنون من انتشال عدد من الشهداء والجرحى، بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلالعائلة أبو سنجر وسط رفح الليلة الماضية.

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ 91 على التوالي، وأدى في حصيلة غير نهائية حتىاللحظة إلى ارتقاء أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا، و6830 إمرأة، و7 آلاف مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.