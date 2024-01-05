شبكة "إن بي سي": زيارة بلينكن تهدف دفع إسرائيل لوضع خطة ما بعد الحرب

فلسطين اليوم

نقلت شبكة "إن بي سي" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة تهدف إلى دفع "إسرائيل" لوضع خطة ما بعد الحرب في غزة.

ويبدأ بلينكن جولة تشمل الكيان الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة، و5 دول عربية هي مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى تركيا واليونان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال إنه سيعود إلى المنطقة للمشاركة في الجهود حول الوضع في غزة، مضيفا أنه سيواصل الحث على حماية المدنيين والعمل بشكل مكثف مع الشركاء لتأمين إطلاق سراح "الرهائن"، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر الى القطاع.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن من بين أهداف الزيارة حماية المدنيين وضمان الإفراج عن "الرهائن" لدى حركة حماس، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا، بالإضافة إلى تبديد التوترات الإقليمية، وتجنب التصعيد في لبنان.