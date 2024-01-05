حركة الجهاد في محافظة رام الله والبيرة تشارك في فعاليات دعم المقاومة
شاركت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة بعد الصلاه في المسيرة الجماهيرية لدعم المقاومة الفلسطينية.
وجابت المسيرة شارع بنت جبيل ، و الوحدة و ميدان المنارة ، بمشاركة حشد من فصائل المقاومة.
و رفع المشاركون يافطات دعم لسرايا القدس ، و كتيبة جنين ، و الشهداء العاروري ، و العياش ، و الطريفي.
و ألقى عدد من الأسرى ، و الاسيرات المحررين من حركة الجهاد الإسلامي كلمات بمحوري القضية الفلسطينية ، و التعزية لشهداء اليمن ، و العراق ، و فلسطين ، لبنان داعيين الجماهير الفلسطينية على رفع راية المقاومة ضد المحتل ، و التطبيع ، الخيانة .