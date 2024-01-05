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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 22.600 شهيد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 162 شهيداً و 296 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأعلن القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 22.600 شهيد و 57.910 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي ، مشيراً إلى أن بين الشهداء 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.