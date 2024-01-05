أطباء بلا حدود: لا مكان آمن في قطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لا أحد ولا مكان آمن في قطاع غزة، ويجب وقف إطلاق نار مستدام بغزة لمنع مزيد من القتلى والجرحى.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)قد قالت إن الوقت ينفد أمام أطفال غزة الذين يحتاجون إلى وقف إنساني لإطلاق النار فورا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس أن حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر ارتفعت إلى 22.438 شهيداً و 57.614 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من وضع صعب للغاية، فجهاز الإسعاف شبه منهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، إضافة إلى نقص الأودية والمستهلكات الطبية مع تواصل الحصار وقلة المساعدات الواردة إلى القطاع.