آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات دعما لفلسطين

فلسطين اليوم

يواصل آلاف الأردنيين، في محافظات المملكة، الخروج بمسيرات ووقفات، للجمعة الـ13 على التوالي، تضامنا ودعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأردني تحت عنوان "انتصارا لغزة ولدماء الشهداء".

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات "غزة ليست وحدها" و "جمعة الشهداء"، منددين بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والضفة الغربية، ورافضين كل محاولات تهجير شعبنا.

وطالبوا المجمتع الدولي، بالصغط على الاحتلال لوقف عدوانه على المدنيين، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الإبادة والتهجير القسري، وكل الأعمال التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.