الأورومتوسطي: 4% من سكان القطاع بين شهيد وجريح ومفقود

فلسطين اليوم

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الجمعة أن أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة.

وأوضح المرصد بأن إسرائيل دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين، حيث أن مليوناً و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل ما زالت تصعد هجماتها ضد المدنيين بشكل متعمد وتوسع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة.