تظاهرات مليونية حاشدة في اليمن نصرة لفلسطين ومقاومتها

فلسطين اليوم

شهدت محافظات اليمن تظاهرات مليونية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

وخرجت جماهير واسعة في مسيرات في مدينة صعدة وساحة الشهيد القائد في منطقة المرازم ،وشعارة بمديرية رازح، والجَرَشَة بمديرية غمر غربي المحافظة.

وأكد البيان الختامي لتظاهرات صعدة الاستعداد والجهوزية الكاملة للقتال وخوض المعركة المباشرة مع العدو الأميركي جنباً إلى جنب مع القوات اليمنية المسلحة.

ودان البيان عمليات الاغتيال التي ينفذها العدو الإسرائيلي بحق قادة المقاومة، مؤكداً التأييد الشعبي لقرارات القيادة وعمليات القوات المسلحة ضد العدوين الأميركي والإسرئيلي.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية، مطالباً الدول العربية بفتح معابر برية وتسهيل عبور مئات آلاف المقاتلين اليمنيين إلى فلسطين المحتلة.