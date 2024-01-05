الرئيس الإيراني: نهاية معركة طوفان الأقصى ستسجل نهاية "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن نهاية معركة طوفان الأقصى ستسجل نهاية "إسرائيل".

وخلال كلمة في تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في كرمان، وبحضورٍ جماهيري حاشد، أكد رئيسي أن الاحتلال، الذي يقتل الأطفال والنساء في غزة، صار عاجزا عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور أكثر من 90 يوما على الحرب، مشددا على أن النصر سيكون حليف الفلسطينيين.

وأضاف رئيسي، أن قلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الكيان الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى.