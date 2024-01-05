إجراءات الاحتلال تمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وعرقلت قوات الاحتلال، بإجراءاتها، حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس، وحالت دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، للجمعة التاسعة على التوالي.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولم تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع الـ14 على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما.