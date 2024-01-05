الإعلام العبري: تقديرات بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12500

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن هناك تقديرات في وزارة "الأمن" الإسرائيلية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12500 جندي.

وأضافت الصحيفة أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة "الأمن" تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ العدد الرسمي يبلغ 2300 جندي جريح، ولكن وفقاً للأشخاص الذين يعملون في الميدان بشكلٍ دائم، مثل المستشفيات، والضباط الطبيين في الميدان، وجهات في شعبة إعادة التأهيل ومصادر في منظمة معاقي جيش الاحتلال، فإنّ الصورة أكثر قتامة.

وأوضحت الصحيفة أنّ التوقعات صادمة، حيث سيعترف بـ 12500 مقاتل على أنهم معاقون، وهذا في تقدير متحفظ وحذر جدا.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن التقدير في وزارة "الأمن" هو أنّ عدد الجنود المعاقين في الجيش الإسرائيلي سيزداد بأكثر من 20 في المئة.