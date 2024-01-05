شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استُشهد،اليوم الجمعة،عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين داخل مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، صباح اليوم، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ارتقيا في قصف طيران الاحتلال لمنازل المواطنين مساء أمس.

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين ثلاثة شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي القرارة جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الجرحى من مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعية الاحتلال للمخيم وشرق مخيم البريج.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شواطئ دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ91 إلى أكثر من 22,430 شهيدا، بينهم 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,600 جريح.